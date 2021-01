Trovato cadavere dentro a Villa Monna Tessa

Il cadavere in decomposizione di un uomo è stato trovato dentro Villa Monna Tessa, a Firenze. La scoperta è avvenuta in viale Pieraccini nel pomeriggio di sabato 16 gennaio. Lo stabile dove è stato trovato appartiene all'ospedale di Careggi ed è adiacente alla struttura, è abbandonato da anni.

Un vigilante ha notato il cadavere di un uomo tra 50 e 55 anni e ha chiamato la polizia. Verosimilmente le cause del decesso sono da attribuire all'ipotermia. Non sono state trovate tracce di violenza sul corpo, l'uomo non aveva con sé documenti. Sarà comunque l’autopsia a chiarire le cause del decesso.