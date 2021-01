Il caso Gucci diventerà un film con Lady Gaga e Al Pacino

Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons e Adam Driver saranno alcune delle star che interpreteranno una storia dai tratti toscanissimi, il caso Gucci. Il delitto di Maurizio Gucci, avvenuto a Milano nel 1995, sarà presto un film, girato tra marzo e aprile sia nella cittadina lombarda sia a Firenze. Il regista è nientedimeno che Ridley Scott, il titolo per adesso è semplicemente 'Gucci'.

Sarà tratto dal romanzo The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia) di Sara Gay Forden. Racconterà trenta anni della storica famiglia fiorentina, proprietaria di uno dei marchi di moda più famosi al mondo. Sarà improntata sia su tutta la storia della famiglia, sia soprattutto su quanto avvenuto il 27 marzo 1995.

Maurizio Gucci quel giorno venne ucciso da un sicario a Milano. La mandante fu l'ex moglie Patrizia Reggiani, condannata poi al carcere e in libertà solo da pochi anni. Sarà uno dei temi portanti del film, previsto nelle sale a novembre 2021.

Maurizio Gucci sarà interpretato da Adam Driver, Lady Gaga vestirà i panni di Patrizia Reggiani, Jeremy Irons quelli di Patrizio Gucci. Irons è subentrato in corsa a Robert De Niro, che ha dovuto rinunciare al ruolo. Presenti nel film anche altre star come Jared Leto e Al Pacino, ma per ora non si sa chi interpreteranno.