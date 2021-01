Frana in Garfagnana, chiusa la Sp14

Rimane chiusa al transito la SP14, interrotta dalla tarda serata di sabato (16 gennaio) a causa di una frana che si è verificata nel tratto tra il bivio per Cogna (nel comune di Piazza al Serchio) e il bivio per Vergnano (nel comune di Sillano).

La frana, infatti, ha riversato sulla carreggiata piante e terra ed è stato necessario aspettare la mattina di domenica per poter procedere con la ripulitura della sede stradale, con un intervento in somma urgenza.

Nel corso dell’intervento si è evidenziata la necessità di un intervento più complesso del previsto che proseguirà per tutta la giornata di oggi. Domani, inoltre, sarà effettuato anche un sopralluogo dei tecnici per verificare le condizioni del versante e un eventuale disgaggio di ulteriori materiali per rendere sicura la viabilità.

Non vi sono frazioni isolate, comunque, poiché Cogna resta raggiungibile da Piazza al Serchio, mentre a Vergnano, oltre che attraverso la SP67, si arriva attraverso una viabilità comunale che collega Livignano a Vergnano e che, nel corso della nottata, è stata oggetto di un intervento di salatura, per scongiurare il pericolo-ghiaccio.

Fonte: Provincia di Lucca - ufficio stampa