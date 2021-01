Al via le gare Children del circuito regionale toscano

Al via nel weekend le gare Children del calendario regionale del Comitato Appennino Toscano FISI. Sulle piste dell’Abetone sono state due le giornate di gare riservate alle categorie Ragazzi (under 14) e Allievi (under 16).

Sabato 16 gennaio il Memorial Roberto Russo, organizzato dal Team Top Ski con lo Slalom speciale. Per la categoria Ragazzi, si classificano ai primi posti Giulia Coppedè e Giorgia Francesconi dell’Academy School Val di Luce, terza Francesca Lo Giudice Bartolini dello sci club Abetone. Nel maschile primi arrivano Tommaso Donnini dello sci club Abetone, Karl Fred Frasnetti dello sci club Doganaccia e Giacomo Giusti dello sci club Lanciotto. Per la categoria Allievi podio targato Academy School Val di Luce con Emma Fontanini, Emma Alderighi e Vittoria Zucconi; nel maschile sono primi Alberto Landini dello sci club Abetone, Gianmarco Rocchi dell’Academy School Val di Luce e Mirko Santi dello sci club Doganaccia.

Domenica primo appuntamento per le qualificazioni del Trofeo Toscana Neve, con lo Slalom gigante. Valeria Zalum dello sci club Abetone, Rebecca Bezzini dello sci club Tracce Bianche e Matilde Del Taglia dell’Academy School Val di Luce si classificano prime nella categoria Ragazzi per quanto riguarda la gara femminile; in quella maschile medaglie per Matteo Dolfi dello sci club Lanciotto, Samuele Magini dello sci club Doganaccia e Francesco Sarti dell’Academy School Val di Luce.

Categoria Allievi: nel gruppo femminile tripletta per l’Academy School Val di Luce con Emma Fontanini, Vittoria Zucconi e Emma Alderighi; nel gruppo maschile si piazzano primi Alberto Landini dello sci club Abetone, Mirko Santi dello sci club Doganaccia e Tommaso Guidotti del

2000 Ski Club.

