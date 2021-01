Attenzioni morbose verso la studentessa 15enne, insegnante sospeso

Un insegnante pisano di 40 anni è stato denunciato per "attenzioni morbose di carattere sessuale" nei confronti di una sua allieva di appena 15 anni. Ieri la polizia ha dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal Gip di Pisa. L'uomo è stato anche sospeso per un anno dal suo lavoro. A denunciare i fatti sarebbero stati i genitori della ragazza che si erano resi conto del comportamento ambiguo del docente. La sezione specializzata nei reati commessi in danno dei minori della Squadra Mobile della Questura di Pisa ha avviato le indagini che hanno successivamente individuato elementi di responsabilità a carico del professore