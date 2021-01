Capitale italiana della Cultura, Volterra sconfitta: vince Procida

Volterra esce sconfitta dalla selezione per la Capitale italiana della Cultura 2022. È stata proclamata l'isola di Procida da una giuria presieduta dal prof. Stefano Baia Curioni dopo l'esame dei 10 progetti presentati dalle città che si sono candidate. La designazione si è svolta alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. Si erano proposte: Ancona, Bari, Cerveteri , L'Aquila , Pieve di Soligo (Treviso), Taranto , Trapani , Verbania Lago Maggiore e appunto Volterra.

I commenti

"Volterra non ce l'ha fatta ma per noi sarà la capitale regionale della cultura per il 2022". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando la scelta di Procida come capitale italiana della cultura per l'anno 2022, su una rosa di dieci città che comprendeva anche Volterra. "Ringrazio il sindaco - ha aggiunto Giani - e tutte le donne e gli uomini, molti giovanissimi, che in questi mesi si sono spesi e impegnati per il progetto di rigenerazione sociale e innovazione culturale. Questo patrimonio ci accompagnerà e Volterra saprà valorizzarlo al massimo, non c'è futuro senza cultura!".