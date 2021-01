Crolla tetto a Castel del Bosco, famiglia vicina evacuata

Nella serata di oggi, 18 gennaio, le squadre dei vigili del bosco di Pisa sono intervenute a Castel del Bosco (Montopoli in Val d'Arno) in Via Tosco-Romagnola ovest per il crollo parziale di un tetto. Non risultano persone coinvolte. Il tetto crollato faceva parte di un fabbricato disabitato, ma ha comunque creato lesioni ad una abitazione adiacente che è stata, per questo, evacuata.

La famiglia evacuata risulta composta da 4 persone, una coppia con due figli.