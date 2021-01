Denuncia il marito per violenza dopo l'ennesima aggressione, 40enne allontanato

La polizia di Pisa ha dato esecuzione ad un’ordinanza di allontanamento dalla casa famigliare nei confronti di un cittadino del Bangladesh di quarant’anni, residente a Pisa. L’uomo è stato sottoposto al provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria di Pisa a seguito della denuncia da parte della moglie che ha dichiarato di essere stata vittima del marito sin dall’inizio della relazione sentimentale, poi convolata a nozze soprattutto per volontà delle famiglie di appartenenza. All’atto dell’ennesima aggressione, avvenuta lo scorso agosto, la donna ha trovato il coraggio di denunciare, e la Procura della Repubblica di Pisa, a seguito di specifica richiesta, ha ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pisa il provvedimento cautelare di allontanamento per l’uomo, eseguito nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato.