Diminuiscono denunce, arresti e delitti, aumentano i controlli straordinari: i dati della Questura sul 2020

Nelle pagine seguenti vengono riassunti i dati del 2020 relativi all’Ordine e alla Sicurezza Pubblica nella Provincia di Siena nonché le principali attività e i risultati più significativi della Questura e dalle specialità della Polizia di Stato.

L’andamento che si riscontra è comunque positivo, confortato soprattutto dai dati della delittuosità che, sebbene non commensurabili con quelli degli scorsi anni, evidenziano, con qualche eccezione, una diffusa ed accentuata curva discendente.

Non si sono registrate situazioni di criticità per l’Ordine Pubblico nè vicende che abbiano messo in pericolo la convivenza civile.

Tali risultanze sono ascrivibili alla forte cooperazione tra tutte le istituzioni impegnate in questo delicato compito e la sintonia tra i rappresentanti delle comunità locali e le Autorità di P.S. .

Determinante il costante contributo manifestato dalle Forze di Polizia, dalle Polizie Locali e dagli altri attori della sicurezza territoriale, sia sul fronte del contrasto alla criminalità, così come nell’attività di prevenzione, nei servizi di Ordine Pubblico, in quelli di viabilità e nella complessa attività della Polizia Amministrativa e dell’Immigrazione.

Il 2020 è stato un anno difficile e diverso per le forze di Polizia, il cui maggior impegno è stato rivolto ai dispositivi a tutela della salute pubblica.

L’esito dei servizi svolti nel 2020, sul piano della prevenzione e della repressione dei reati e degli illeciti in genere, deve, quindi, necessariamente essere ponderato e confrontato con lo scenario che tutti si sono trovati ad affrontare a causa della pandemia ancora in atto.

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA DI STATO

Nr. Dati relativi Al 2020 TOTALE 2019 TOTALE 2020 Variazione % Persone arrestate 47 41 -12,8 .. di cui stranieri 15 26 +73,3 ..di cui minori 1 1 inv Persone denunciate a p.l. 641 538 -16,1 .. di cui stranieri 195 171 -12,3 ..di cui minori 5 32 +540 Segnalazioni ex art. 75 24 37 +54,2 Denunce ricevute in materia di reati informatici (distinto per truffe on-line, frode info) e (pedopornografia …) 311 4 333 1 +7,1 -75 Pattuglie espresse nei servizi di controllo territorio 5331 7273 +36,4 Servizi straordinari di controllo del territorio … e comuni interessati 39 22 69 29 +76,9 +31,8 Persone identificate 36775 42442 +15,4 Veicoli controllati 15609 26858 +72,1 Patenti di guida ritirate per guida in stato di ebbrezza 69 34 -50,7 Carte di circolazione ritirate 237 127 -46,4 Sanzioni contestate al Codice della Strada 5180 3634 -29,8 Richieste di interventi su 113-112 e trasferimento per C.O. 22614 23285 +3 Interventi effettuati 3064 2932 -4,3 Avvisi Orali 33 33 inv Fogli di via obbligatori 251 88 -64,9 D.a.spo. 50 2 -96 Ammonimenti 6 5 -16,7 Sorv Speciale di P.S. + Patrimoniale 0 3 +300 Nr Tot Ordinanze di cui Ord con servizi di OP Servizi COVID 19 1156 932 - 1191 536 281 +3 -42,5 Personale impiegato delle Forze e Polizia Municipali 38.673 Fotosegnalamenti Polizia Scientifica Di cui, connessi a procedure dell’Ufficio Immigrazione) e sopralluoghi 2494 2103 1854 1192 35 -25,7 -43,3 Ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale 21 25 +19 Richieste di asilo politico 131 270 +106,1 Permessi di soggiorno rilasciati e/o rinnovati 9141 7001 -23,4 Permessi di soggiorno rifiutati 165 190 +15,2 Licenze di polizia rilasciate 744 378 -49,2 Sanzioni amministrative contestate 45 166 +222,2 Controlli e verifiche ad esercizi 129 96 -25,6 Sale giochi/VTL/Internet point controllati 34 0 Passaporti ed altri titoli validi per l’espatrio rilasciati o rinnovati 9290 3994 -57% Porti d’arma rilasciati o rinnovati 1740 1794 +3,1

Nr. Dati relativi al 2020 TOTALE 2019 TOTALE 2020 Variazione % Decreti rifiuto/sospensione/revoca porti d'arma 90 87 -3,3 Pattuglie a Polfer in ambito Stazione 1305 1326 +1,6 Pattuglioni Polfer lungo linea 50 29 -42 Scorte effettuate ai convogli ferroviari 107 32 -70,1 Sanzioni contestate al Regolamento di Polizia ferroviaria (DPR 753/80) 10 3 -70

Il dato di maggiore evidenza è costituito dall’incremento esponenziale (+540%) dei minori individuati come autori di reati, attribuibile prevalentemente ai noti fatti accaduti nel capoluogo ed ai conseguenti sviluppi investigativi.

Significativo incremento delle pattuglie in servizi di controllo del territorio (+36,4) e, conseguentemente, delle persone (+15,4) e dei veicoli (+72,1) controllati; in tale ottica l’incremento (+54,2) delle segnalazioni di tossicodipendenti.

Dimezzati i rilasci di passaporti (-57%) e delle licenze di polizia (-49,2).

Forte incremento delle istanze di protezione internazionale (+106,1) inoltrate presso l’Ufficio Immigrazione da stranieri, prevalentemente pakistani, arrivati sul territorio nazionale attraverso la cd. “Rotta balcanica”.

Diminuiti i permessi di soggiorno rilasciati (-23,4); incrementati i rifiuti dei rinnovi (+15,2) e le espulsioni (+19%).

Significativo decremento di tutte le violazioni al codice della strada: -50,7% per i ritiri delle patenti per chi guida in stato di ebbrezza, -46,4% per le carte di circolazione ritirate, -29,8% per le violazioni contestate, segno tangibile della forte riduzione del traffico veicolare a causa delle note limitazioni agli spostamenti.

ATTIVITA’ DELL’UFFICIO DI GABINETTO

Particolarmente significativo è stato l’impegno dell’Ufficio di Gabinetto nella pianificazione delle attività connesse alle attribuzioni della Autorità di P.S. e quindi tese a garantire dispositivi a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, nonché quelli interforze, per i controlli imposti dalle restrizioni previste dai D.P.C.M. e dagli specifici Decreti anti Covid.

Al riguardo, sono state emesse, in attuazione delle linee strategiche adottate nelle apposite riunioni presso la Prefettura, 1191 Ordinanze di servizio, di cui 281 per i servizi connessi al Covid-19, per un impiego complessivo di oltre 38mila turni di servizio di operatori delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali che, come noto, hanno contribuito attivamente alle attività di controllo per l’emergenza pandemica.

L’anno appena trascorso sarà ricordato anche per la fortissima riduzione degli eventi pubblici; molto contenuto, infatti, il numero delle manifestazioni, anche a carattere sportivo, effettuate, a causa dei noti impedimenti e annullati gli eventi palieschi.

Prima del Lock-down si sono tenute alcune manifestazioni nel capoluogo, che hanno visto la presenza di un impiego significativo delle Forze dell’Ordine, con relativa organizzazione dei servizi, come quelle del 14 gennaio in cui sono stati gestiti due eventi concomitanti, la presentazione di un libro presso il complesso Museale Santa Maria della Scala e la contrapposta manifestazione di protesta in piazza San Francesco e quella del 7 febbraio, in occasione della Giornata del Ricordo dei Martiri delle Foibe.

Tra le manifestazioni sportive, il cui calendario è stato fortemente condizionato dall’andamento della pandemia, da menzionare la gara ciclistica internazionale del 1° agosto “Le Strade Bianche”, prima gara professionistica in Italia dopo il Lock down, che ha visto la partecipazione di circa 300 atleti e 170 mezzi di supporto, gestita con il massimo coordinamento tra operatori delle Forze dell’ordine e gli organizzatori, con il prezioso apporto delle Associazioni di Volontari, che si è tenuta nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento sociale.

In nessuna circostanza, nel 2020, si sono registrate criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

DELITTUOSITA’ IN PROVINCIA

( DATI INTERFORZE )

2019 2020

Delitti denunciati all’A.G. 7357 5466 Persone denunciate 2180 1855 Persone arrestate 109 75

Soffermandosi sull’andamento dei reati, va innanzitutto evidenziato che, rispetto allo scorso anno, si registra una lieve diminuzione di quelli contro la persona, come le lesioni dolose (da 256 a 198) le minacce (da 242 a 221).

I reati contro il patrimonio, hanno subito invece un notevole decremento; innanzitutto i furti (2843 - 1523), e le rapine (27-15).

In forte aumento, invece, le frodi informatiche, passate da 1190 a 1359.

DELITTUOSITA’ NEL CAPOLUOGO

( DATI INTERFORZE )

2019 2020

Delitti denunciati all’A.G. 2357 1655 Persone denunciate 529 459 Persone arrestate 40 11

Sull’andamento dei reati nel capoluogo, va innanzitutto evidenziato che, rispetto allo scorso anno, si registra una lieve diminuzione di quelli contro la persona, come le lesioni dolose (da 73 a 49) le minacce (da 60 a 54).

Nei reati contro il patrimonio significativo il decremento dei furti in genere (957 - 431); in calo anche le rapine (5 - 4).

In considerevole aumento invece il numero delle frodi informatiche, passate da 485 a 553.

ATTIVITA’ DELL’UFFICIO PREVENZIONE GENERALE

E SOCCORSO PUBBLICO

Nr. Dati relativi a: 01/01/2020 – 18/12/2020 TOTALE 2020 Persone arrestate 1 .. di cui stranieri 0 ..di cui minori 0 Persone denunciate a p.l. 200 .. di cui stranieri 77 ..di cui minori 9 Segnalazioni ex art. 75 7 Denunce ricevute in materia di reati informatici (distinto per truffe on-line, frode info) e (pedopornografia …) 65 Pattuglie espresse nei servizi di controllo territorio 2785 Servizi straordinari di controllo del territorio … ..e comuni interessati 69 29 Persone identificate 8836 Veicoli controllati 5190 Patenti di guida ritirate per guida in stato di ebbrezza 7 Carte di circolazione ritirate 8 Sanzioni contestate al Codice della Strada 75 Richieste di interventi su 113-112 e trasferimento per C.O. 21494 Interventi effettuati 1614

Incisiva l’azione di prevenzione e controllo del territorio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, degli UCT dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Chiusi - Chianciano Terme e Poggibonsi e delle altre pattuglie della Polizia di Stato, che ha portato all’identificazione di 42442 persone e al controllo di 26858 veicoli, con incremento rispettivamente del 15,4 % e del 72,1 % in relazione al dato del 2019.

L’attività di contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti si è concretizzata in 10 operazioni di PG con il relativo sequestro di hashish e marijuana; tra questi il sequestro, in un appartamento di Siena, di 100 grammi di marijuana ad un giovane che vi aveva instaurato un’attività di spaccio.

23285 sono state le chiamate arrivate al 113, o trasferite dalle altre Centrali Operative, che hanno dato luogo a 2932 interventi delle Volanti sul territorio provinciale.

Particolarmente efficace è risultata l’attività di ricerca delle persone segnalate come scomparse che, solo nella città di Siena, ha portato nel 2020 al rintraccio di 16 soggetti, in massima parte minorenni, così come l’attività di individuazione e salvataggio di persone con intenti suicidi, il cui trend, nell’anno di riferimento, ha purtroppo evidenziato un sensibile aumento, una decina di casi, tutti risolti positivamente dagli interventi degli operatori delle Volanti e della Sala Operativa.

Tra essi il rintraccio in Francia di una persona anziana della quale i parenti non avevano più notizie, di un bambino autistico smarritosi nel capoluogo ed il rintraccio e salvataggio di un uomo rimasto incastrato per diverse ore nella propria autovettura finita fuori strada in una scarpata.

Fondamentale è, poi, risultato l’intervento dei poliziotti delle Volanti nel salvataggio di una turista olandese colpita da infarto e soccorsa tempestivamente dagli agenti con l’utilizzo di un defibrillatore

Sia a Siena che negli altri Comuni della provincia, sono stati pianificati controlli straordinari con 69 “pattuglioni”, con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

ATTIVITA’ DELLA DIVISIONE ANTICRIMINE

La massima attenzione è stata rivolta alle misure di prevenzione, emesse nei confronti delle persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, efficace strumento per incidere sulle condizioni di sicurezza, cui hanno contribuito anche le segnalazioni di altre Forze dell’Ordine, prima fra tutte l’Arma dei Carabinieri.

Al riguardo, all’esito dei procedimenti svolti dalla Divisione Anticrimine, sono stati adottati 88 Divieti di Ritorno con foglio di via (25 dei quali riferibili ai due Rave Party di Radicofani e San Quirico D’Orcia la cui attività amministrativa è proseguita fino ai primi mesi del 2020) e 33 avvisi orali, dato, quest’ultimo, sostanzialmente invariato rispetto al 2019, con cui il Questore ha invitato i destinatari a tenere una condotta conforme alla Legge.

Tre le proposte al Tribunale di Firenze per la misura della Sorveglianza Speciale di PS, di cui una anche Patrimoniale.

Avviati, inoltre, i procedimenti relativi all’emissione di 2 “D.a.spo fuori contesto”, nei confronti di due persone resesi responsabili del reato di rissa, commesso nel centro storico nel mese di ottobre scorso.

Emessi 5 Ammonimenti del Questore nei confronti di persone moleste e minacciose.

Nessun D.A.S.P.O.” cioè il divieto di assistere a manifestazioni sportive, è stato adottato, per l’assenza di eventi sportivi con il pubblico.

Durante l’anno la Divisione ha istruito circa 950 procedimenti inerenti le informative antimafia, prevalentemente per la locale Prefettura.

Circa 300 le attività istruttorie, delegate dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze e dall’Ufficio di Sorveglianza di Siena, su soggetti legati alla criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, ristretti nelle Case di Reclusione di Siena e San Gimignano o destinatari di misure alternative alla detenzione e misure di sicurezza.

E’ stata, altresì, svolta attività sulle persone scomparse; questo ufficio, infatti, ha trattato e circolarizzato 20 segnalazioni di soggetti scomparsi dal proprio domicilio, di cui 9 minori e 11 adulti; 17 di questi sono stati rintracciati e riaffidati ai familiari, mentre in tre casi le ricerche hanno avuto un triste epilogo.

ATTIVITA’ DELLA SQUADRA MOBILE

Nr. Dati relativi a: 01/01/2020 – 18/12/2020 TOTALE 2020 Persone arrestate 28 (TRA CUI MISURE CAUTELARI NON DETENTIVE) .. di cui stranieri 21 ..di cui minori 0 Persone denunciate a p.l. 95 .. di cui stranieri 35 ..di cui minori 19 Segnalazioni ex art. 75 26 Denunce ricevute in materia di reati informatici (distinto per truffe on-line, frode info) e (pedopornografia …) 1

L’attività di repressione e contrasto alla criminalità, con l’impegno in primis della Squadra Mobile, ha portato complessivamente all’arresto di 41 persone e alla denuncia di 538 in stato di libertà, da parte della Polizia di Stato.

L’impegno più significativo si registra nei reati commessi in ambito familiare; difatti nel corso dell’anno sono stati, infatti, eseguiti 15 provvedimenti cautelari emessi dall’autorità giudiziaria, tra arresti e divieti di avvicinamento, per reati di maltrattamenti, atti persecutori e violenze sessuali.

Tra le principali operazioni svolte dalla Squadra Mobile si segnalano:

L’operazione antidroga di inizio anno che ha portato all’arresto di un cittadino della provincia di Siena, col sequestro di circa tre chili di sostanza stupefacente, hashish ed un centinaio di grammi di cocaina;

L’operazione “Bella vita” che ha portato all’arresto di due senesi per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’occasione sono stati sequestrati anche due appartamenti nella disponibilità degli indagati, utilizzati per l’esercizio del meretricio;

in tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, eseguite 2 misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di una coppia di cittadini cinesi residenti ad Empoli. L’attività, congiunta con il Comando Polizia Municipale di Poggibonsi, ha portato anche all’esecuzione di diverse perquisizioni domiciliari di appartamenti in Lastra a Signa (Fi), Empoli (Fi), Siena, Poggibonsi, Prato e Arezzo, ed al sequestro preventivo di due abitazioni, rispettivamente a Siena ed a Poggibonsi, destinate all’esercizio del meretricio;

l’operazione “Agadez” che ha portato all’esecuzione di 6 misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti cittadini di nazionalità nigeriana, residenti in varie parti d’Italia, accusati di tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, in quanto parte di un’associazione criminale dedita a questo tipo di attività;

arresti domiciliari e obbligo di dimora nei confronti di due cittadini italiani, residenti nella provincia senese, accusati di aver gestito un’associazione – la “Nautilus” – finalizzata al reclutamento ed alla organizzazione di corsi nei confronti di ignari adepti, per il superamento di problemi legati alla sfera prevalentemente psicologica e sociale- costringendoli talvolta a compiere atti sessuali fra di loro e/o col guru di detta associazione, agli arresti domiciliari. il tutto esercitando abusivamente la professione.

ATTIVITA’ DELLA DIGOS

Nr. Dati relativi a: 01/01/2020 – 18/12/2020 TOTALE 2020 Persone arrestate 0 .. di cui stranieri 0 ..di cui minori 0 Persone denunciate a p.l. 16 .. di cui stranieri ..di cui minori 1 Segnalazioni ex art. 75 0 Denunce ricevute in materia di reati informatici (distinto per truffe on-line, frode info) e (pedopornografia …) 4 Pattuglie espresse nei servizi di controllo territorio 509 Servizi straordinari di controllo del territorio … ..e comuni interessati 0 Persone identificate 833 Veicoli controllati 245

Nel corso dell’anno 2020 la D.I.G.O.S., oltre alle attività di specifica competenza nei servizi di ordine pubblico, fortemente diminuite per le note restrizioni, ha dato impulso alla attività info-investigativa tesa a monitorare presenze di sodalizi dediti ad attività delittuose o eversive.

Il monitoraggio dei movimenti e dalle associazioni contrarie o ostili alle misure straordinarie adottate dal Governo per contrastare il diffondersi della pandemia, non ha evidenziato nella nostra provincia situazioni lesive per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Attenzione dovuta per l’evolversi della crisi economica del Siena Calcio che, come noto, non si è iscritta al campionato di serie C; in tale settore, comunque, non si sono riscontrate turbative o azioni illegali ad opera della locale tifoseria .

Proseguite e concluse, con la collaborazione della DIGOS di Firenze, le indagini su un gruppo eversivo di estrema destra i cui componenti, residenti in provincia, sono stati destinatari nel 2019 di misure cautelari emesse dalla Procura Distrettuale di Firenze.

ATTIVITA’ DELLA P.A.S.I.

Licenze di polizia rilasciate 744 378 -49,2 Sanzioni amministrative contestate 45 100 +122,2 Controlli e verifiche ad esercizi 129 96 -25,6 Sale giochi/VTL/Internet point controllati 34 0 Passaporti ed altri titoli validi per l’espatrio rilasciati o rinnovati 9290 3994 -57 Porti d’arma rilasciati o rinnovati 1740 1794 +3,1 7. Decreti rifiuto/sospensione/revoca porti d'arma 90 87 -3,3

In materia di Polizia Amministrativa e Sociale, il lavoro della Divisione PASI ha portato al rilascio di 3994 passaporti, dato in diminuzione rispetto all’anno precedente anche a causa delle note limitazioni alla mobilità dovute alla pandemia, mantenendo i tempi di rilascio dei titoli in 4-5 giorni lavorativi.

Dato che le sale VLT sono state chiuse dai primi di marzo, per le determinazioni normative in materia di prevenzione epidemiologica, non sono stati effettuati i controlli.

Al riguardo, nell’ottica di migliorare il servizio rivolto ai cittadini, è stato avviato lo Sportello Mobile Passaporti che, periodicamente, in collaborazione con vari Comuni, porta in alcuni luoghi della provincia, gli operatori dell’Ufficio passaporti della Questura, attualmente attivo a Montalcino, con cadenza mensile nella giornata del primo giovedì del mese.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla materia delle armi con il rilascio o il rinnovo di 1794 porti d’arma, per uso caccia e tiro a volo, con un aumento del 3,1% rispetto allo scorso anno, e l’emissione di decreti per 87 rifiuti e/o revoche per mancanza o perdita dei requisiti. Particolare attenzione è stata rivolta verso coloro che si sono resi responsabili di violenze in famiglia o di genere, con l’applicazione delle misure previste dalla legge per togliere dalla loro disponibilità le armi possedute ed il titolo per acquistarle.

ATTIVITA’ DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE

Ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale 21 25 +19 Decreto di Allontanamento Volontario 12 5 -58% Decreto di Applicazione Misura Alternativa al CPR nd 4 Accompagnamenti ai CPR 15 5 -66% Accompagnamenti alla Frontiera in esecuzione provv. Prefetto 10 5 -50% Accompagnamenti alla Frontiera in esecuzione provv. A.G. Sorv. 3 1 -66% Permessi di soggiorno rilasciati e/o rinnovati 9141 7501 -17% Permessi di soggiorno rifiutati 165 190 +15,2 9. Richieste di protezione internazionale 131 270 +106,1

In tema di procedure inerenti gli stranieri curate dall’Ufficio Immigrazione: sono stati concessi 7001 permessi di soggiorno. La diminuzione del trend statistico è dovuta evidentemente all’emergenza epidemiologica, dato che sono diminuite soprattutto le istanze per studio, per i ricongiungimenti familiari e per i lavoratori stagionali.

La gestione degli stranieri, compresi i profughi, ha comportato il foto- segnalamento di 1192 persone da parte della Polizia Scientifica presso la Questura ed il Commissariato di PS di Chiusi/Chianciano Terme.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cittadini stranieri che non avevano diritto a permanere sul territorio nazionale: in tal senso i permessi di soggiorno rifiutati o revocati sono stati 190 con un incremento del 15,2 % rispetto al 2019; 46 i decreti di espulsione emessi, con accompagnamenti alla frontiera o come misura alternativa al CPR, nei confronti di extracomunitari irregolari sul territorio nazionale e 1 di un cittadino dell’UE.

Sono più che raddoppiate le istanze di protezione internazionale (+106,1) inoltrate presso l’Ufficio Immigrazione da stranieri, prevalentemente pakistani, arrivati sul territorio nazionale attraverso la cd. “Rotta balcanica”.

Gran parte dei richiedenti hanno trovato ospitalità in strutture convenzionate della provincia, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione conseguenti all’emergenza epidemiologica.

ATTIVITA’ DEL COMMISSARIATO DI POGGIBONSI

Nr. Dati relativi a: 01/01/2020 – 31/12/2020 TOTALE 2020 Persone arrestate 11 (TRA CUI MISURE CAUTELARI NON DETENTIVE) .. di cui stranieri 5 ..di cui minori 1 Persone denunciate a p.l. 107 .. di cui stranieri 30 ..di cui minori 1 Segnalazioni ex art. 75 0 Denunce ricevute in materia di reati informatici (distinto per truffe on-line, frode info) e (pedopornografia …) 83 0 Pattuglie espresse nei servizi di controllo territorio 1122 Servizi straordinari di controllo del territorio … ..e comuni interessati Persone identificate 6631 Veicoli controllati 3881 Patenti di guida ritirate per guida in stato di ebbrezza 6 Carte di circolazione ritirate 0 Sanzioni contestate al Codice della Strada 89 Richieste di interventi su 113-112 e trasferimento per C.O. 1105 Interventi effettuati 799 Avvisi Orali 00 Fogli di via obbligatori 02 Licenze di polizia rilasciate 0 Sanzioni amministrative contestate 2 Controlli e verifiche ad esercizi 12 Sale giochi/VTL/Internet point controllati 0 Passaporti ed altri titoli validi per l’espatrio rilasciati o rinnovati 995 Porti d’arma rilasciati o rinnovati 515

Di rilievo:

- l’arresto di tre giovani, sorprese in flagranza di tentato furto in abitazione lo scorso mese di agosto, ad opera dei poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Poggibonsi, in relazione al quale a seguito di chiamata al 113 gli agenti sono riusciti ad individuare con le “mani nel Sacco” le tre ladre, due 20enni e una 15enne, mentre stavano continuando a forzare serrature ed infissi per entrare nelle case;

- l’arresto di due cittadini tunisini, sorpresi a bordo della loro autovettura mentre spacciavano sostanze stupefacenti. Successive indagini hanno permesso di stroncare un giro di spaccio che dall’area suburbana di Firenze arrivava fino a Siena. Mirate perquisizioni hanno portato al rinvenimento di circa mezzo chilo di eroina pura, una cinquantina di dosi già confezionate e pronte ad essere smerciate e piccole quantità e dosi di sostanza stupefacente quali cocaina, ecstasy e anfetamina;

- nel corso dell’anno sono stati trattati 25 casi relativi a reati da “CODICE ROSSO” ottenendo l’emissione di 6 misure cautelari.

ATTIVITA’ DEL COMMISSARIATO DI CHIUSI – CHIANCIANO TERME

Nr. Dati relativi a: 01/01/2020 – 31/12/2020 TOTALE 2020 Persone arrestate 6 .. di cui stranieri 2 ..di cui minori 0 Persone denunciate a p.l. 76 .. di cui stranieri 15 ..di cui minori 2 Segnalazioni ex art. 75 2 Denunce ricevute in materia di reati informatici (distinto per truffe on-line, frode info) e (pedopornografia …) 53 0 Pattuglie espresse nei servizi di controllo territorio 803 Servizi straordinari di controllo del territorio … ..e comuni interessati 22 Persone identificate 3864 Veicoli controllati 2728 Patenti di guida ritirate per guida in stato di ebbrezza 0 Carte di circolazione ritirate 2 Sanzioni contestate al Codice della Strada 48 Richieste di interventi su 113-112 e trasferimento per C.O. 704 Interventi effettuati 192 Avvisi Orali 4 Fogli di via obbligatori 4 Fotosegnalamenti Polizia Scientifica Di cui, connessi a procedure dell’Ufficio Immigrazione) e sopralluoghi 57 0 3 Licenze di polizia rilasciate 1 Sanzioni amministrative contestate 117 Controlli e verifiche ad esercizi 46 Sale giochi/VTL/Internet point controllati 0 Passaporti ed altri titoli validi per l’espatrio rilasciati o rinnovati 433 Porti d’arma rilasciati o rinnovati 242

Da segnalare inoltre l’attività svolta, unitamente alla DIA di Firenze, all’esito della quale è stata data esecuzione a 3 misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata, tra l’altro, all’appropriazione indebita, allo sfruttamento dei lavoratori sottoposti a condizioni degradanti, peculato, truffa aggravata, sottrazione fraudolenta di beni al fisco, auto-riciclaggio e violenza sessuale, con perquisizioni personali e locali nelle province di Firenze, Siena, Salerno, Benevento e Napoli, nell’ambito della quale sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 600.000,00 euro.

Nel corso del 2020, in due distinte operazioni, il Commissariato P.S. di Chiusi, nel territorio di Montepulciano e frazioni, ha arrestato un cittadino albanese ed un connazionale poiché sorpresi in attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA STRADALE

Nr. Dati relativi a: 01/01/2020 – 18/12/2020 TOTALE 2020 Persone arrestate 0 .. di cui stranieri 0 ..di cui minori 0 Persone denunciate a p.l. 46 .. di cui stranieri 11 ..di cui minori 0 Segnalazioni ex art. 75 7 Denunce ricevute in materia di reati informatici (distinto per truffe on-line, frode info) e (pedopornografia …) 3 0 Pattuglie espresse nei servizi di controllo territorio 1371 Servizi straordinari di controllo del territorio … ..e comuni interessati 0 Persone identificate 6551 Veicoli controllati 11749 Patenti di guida ritirate per guida in stato di ebbrezza 21 Carte di circolazione ritirate 117 Sanzioni contestate al Codice della Strada 3410 Interventi effettuati 192

Di fondamentale importanza è stata anche l’attività svolta dalle Specialità della Polizia di Stato.

La Polizia Stradale, che ha il compito di garantire la sicurezza sulle strade, ha eseguito numerosi servizi di vigilanza e controllo, con cadenza quotidiana, prevalentemente sui principali assi viari, con rilevamento di gravi incidenti ed alla identificazione di 6551 persone nonché al controllo di 11749 veicoli, e la contestazione di 3410 violazioni al Codice della Strada.

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA FERROVIARIA

Nr. Dati relativi a: 01/01/2020 – 18/12/2020 TOTALE 2020 Persone arrestate 0 .. di cui stranieri 0 ..di cui minori 0 Persone denunciate a p.l. 13 .. di cui stranieri 11 ..di cui minori 1 Segnalazioni ex art. 75 0 Denunce ricevute in materia di reati informatici (distinto per truffe on-line, frode info) e (pedopornografia …) 0 0 Persone identificate 3121 Veicoli controllati 44 Patenti di guida ritirate per guida in stato di ebbrezza 0 Carte di circolazione ritirate 0 Sanzioni contestate al Codice della Strada 12 Interventi effettuati 93 Pattuglie a Polfer in ambito Stazione 601 Pattuglioni Polfer lungo linea 16 Scorte effettuate ai convogli ferroviari 11 Sanzioni contestate al Regolamento di Polizia ferroviaria (DPR 753/80) 3

Di rilievo anche l’attività dei due Posti di Polizia Ferroviaria di Siena e di Chiusi, cui sono attribuite le competenze specialistiche negli ambienti ferroviari ed a bordo treni.

Complessivamente hanno effettuato circa 1326 pattuglie in stazione, con incremento dell’1,6%, 32 scorte ai treni e 29 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie, per contrastare i furti di rame.

ATTIVITA’ DELLA POLIZIA POSTALE

Nr. Dati relativi a: 01/01/2020 – 18/12/2020 TOTALE 2020 Persone arrestate 0 .. di cui stranieri 0 ..di cui minori 0 Persone denunciate a p.l. 25 .. di cui stranieri 5 ..di cui minori 0 Segnalazioni ex art. 75 0 Denunce ricevute in materia di reati informatici (distinto per truffe on-line, frode info) e (pedopornografia …) 152 1 Pattuglie espresse nei servizi di controllo territorio 65

Per quanto riguarda l’attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni, nel corso del 2020 sono state denunciate 25 persone, 5 delle quali straniere.

La Sezione ha messo in campo 65 pattuglie per le attività di specialità, ricevendo 152 denunce totali, tra reati informatici e pedopornografia.

Di queste 51 sono state ricevute per truffa, 56 per frode informatica, 18 per accesso abusivo a sistema informatico e 3 per rilevamento e diffusione di malware.

Per la pedopornografia, la Polizia Postale di Siena ha ricevuto una denuncia per adescamento di minore.

Nel periodo di apertura delle scuole in presenza, i poliziotti della Postale hanno svolto incontri con due scuole, allo scopo di informare i giovani, circa 142, sulle tematiche relative all’uso consapevole della Rete e sui pericoli che, diversamente, possono sorgere da un uso non corretto di Internet e dei Social.

L’attività, talvolta anche insieme a personale della Questura, è stata svolta anche nel corso di incontri, convegni ed altre attività divulgative, tendenti a far conoscere e quindi contrastare, i modus operanti relativi a truffe, comprese quelle informatiche, ed altre attività criminose anche in danno di persone anziane.

Fonte: Ufficio Stampa