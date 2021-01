Lavoro, selezione dal Comune di Montelupo per entrare nello staff del sindaco Masetti

Prosegue la campagna di assunzione di nuovo personale del comune di Montelupo Fiorentino.

Negli ultimi giorni dell'anno sono state assunte tre nuove persone, due all'ufficio tecnico e uno all'ufficio scuola, che si vanno ad aggiungere alle quattro persone che sono entrate a far parte dell'organico a tempo indeterminato nel corso del 2020.

Nei primi mesi del 2021 sarà assunta una nuova persona nel servizio Affari Generali e un altro tecnico per il "terzo piano" di viale Cento Fiori.

Per completare questa fase di cambio generazionale dell'ente è stato previsto di assumere una figura che andrà a fare parte della segreteria del sindaco, come articolo 90.

Ricordiamo che l'articolo 90 del testo unico degli anti locali prevede la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, che possono essere costituiti oltre che da dipendenti dell'ente anche da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Il nuovo assunto dovrà svolgere attività di segreteria del sindaco e degli amministratori, redazione di documenti e atti amministrativi, supporto agli organi istituzionali dell'ente e collaborazione nell'organizzazione di iniziative istituzionali.

L'inquadramento contrattuale è come categoria C del Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali.

Per candidarsi è richiesto il diploma di maturità e una buona conoscenza della lingua inglese.

Saranno quindi valutati i curricula formativi e professionali e l'eventuale ulteriore documentazione presentata a corredo della domanda di partecipazione.

Il Sindaco si riserva la convocazione dei candidati per un successivo colloquio per la valutazione degli aspetti motivazionali, delle capacità relazionali e delle esperienze professionali pregresse.

Il colloquio potrà essere effettuato in videoconferenza, tenuto conto del periodo emergenziale da Covid-19.

L'avviso pubblico e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del comune. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 17 febbraio. Qui il fac simile della domanda, qui l'avviso.

«Nel giro di pochi anni sono andate in pensione figure centrali del nostro ente, persone che per molto tempo hanno rivestito ruoli dirigenziali e di coordinamento. Ci siamo trovati a cambiare pelle in modo molto veloce, ma non casuale. Da tempo ci preparavamo a questa evenienza e ci siamo fatti affiancare da una società che si occupa di riorganizzazione del personale. È così che in modo pianificato siamo arrivati ad assumere nuove figure in diversi settori dell'ente: scuola, ufficio tecnico, urbanistica, affari generali.

Tutte persone giovani, l'età media supera di poco 30 anni e sono sicuro potranno dare un importante contributo all'organizzazione del comune», afferma Paolo Masetti, che in questo mandato ha tenuto per sé le delega al personale e all'organizzazione.

