Le Chiese Cristiane di Firenze si riuniscono in un Consiglio

II 17 gennaio 2021, nel Battistero di San Giovanni in Firenze, i rappresentanti delle Chiese: Apostolica Italiana, Battista, Cattolica, Episcopale, d’Inghilterra, Luterana, Ortodossa Greca, Ortodossa Rumena, Riformata Svizzera e Valdese presenti in Firenze, hanno costituito, in una cerimonia semplice e significativa, e nel rispetto delle norme di distanziamento, il Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze (CCCF).

Questo evento si colloca all'interno di un'esperienza ecumenica che è già da molto tempo sperimentata all’estero ed è stata inaugurata in Italia dalle Chiese di Venezia nel 1993. Da allora ad oggi in Italia sono stati costituiti Consigli di Chiese a Milano, Modena, Verona, Perugia, Reggio Calabria e Padova, e Consigli di Chiese regionali in Campania, Umbria e Marche.

I Consigli di Chiese, sia cittadini che regionali, hanno come obiettivi fondamentali l’approfondimento di relazioni tra i rappresentanti delle diverse chiese cristiane aderenti; l’organizzazione comune di attività ecumeniche, come incontri di preghiera, attività di formazione e approfondimento reciproco; il progettare e realizzare insieme specifiche attività pastorali; il testimoniare alla città l’importanza dell’accoglienza e dell’ascolto reciproco, anche attraverso i mass media.

Il Consiglio di Firenze è frutto di un lungo cammino di relazioni tra le Chiese fondatrici, durante il quale le Chiese hanno approfondito la reciproca conoscenza, hanno adeguato i linguaggi, hanno affinato il metodo di lavoro, e soprattutto hanno sviluppato una fraternità sincera e fattiva nel comune riferimento a Gesù Cristo, nostro Salvatore. Un esito di questo clima è anche la comune stesura dello Statuto del Consiglio, approvato, poi, da ogni Chiesa secondo il proprio ordinamento.

L’attività del Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze sarà sviluppata sia per l’intensificazione di relazioni ecumeniche tra le Chiese fiorentine, con l’intento di offrire uno spazio comune a quelle che lo hanno costituito, e anche a quelle che vorranno entrarvi in futuro, in qualità di membri o di osservatori; che nella collaborazione per realizzare iniziative pastorali comuni su aspetti della vita cittadina. Con spirito di amicizia sarà aperto al dialogo interreligioso con le comunità non cristiane, in particolare con quelle ebraica e islamica.

Le risoluzioni vengono prese dall'Assemblea all'unanimità delle delegazioni presenti in rappresentanza delle Chiese.

Hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione e lo Statuto i/le seguenti rappresentanti:

Past. Samuele Trebbi (Chiesa Apostolica Italiana)

Past. Carmine Bianchi (Chiesa Battista)

Card. Giuseppe Betori (Chiesa Cattolica)

Diac. Giampaolo Pancetti (Chiesa d’Inghilterra)

Rev. Richard Easterling (Chiesa Episcopale)

Past. Annette Herrmann Winter (Chiesa Luterana)

Archim. P. Nikolaos Papadopoulos (Chiesa Ortodossa Greca)

P. Ionut Coman (Chiesa Ortodossa Rumena)

Past. Raffaele Volpe (Chiesa Riformata Svizzera)

Past. Letizia Tomassone (Chiesa Valdese)