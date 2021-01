Nidi di Empoli, la nutrizionista Agnello incontra le famiglie

Dallo scorso dicembre 2020 il Comune di Empoli ha attivato un nuovo servizio legato alla refezione scolastica. Si tratta dello Sportello del Nutrizionista, una finestra aperta sull’alimentazione che bambine e bambini delle scuole di Empoli consumano ogni giorno nelle mense scolastiche.

Il servizio è stato affidato a una professionista del settore, una nutrizionista di comprovata esperienza: la dottoressa Susanna Agnello, biologa nutrizionista, empolese, che ha fondato e lavora per vari ambulatori di nutrizione in questa zona.

Grazie alla presenza di questa esperta il Comune di Empoli, in particolare i servizi educativi per l’infanzia, hanno pensato di programmare alcuni incontri a tema, che verranno seguiti da remoto, in video conferenza, condotti dalla stessa dottoressa Agnello, denominati “Alimentarsi per crescere”.

L’obiettivo è quello di evidenziare che l’educazione alimentare è un aspetto da non sottovalutare. Per i bambini il momento del pranzo rappresenta uno degli aspetti significativi della vita al nido e a scuola non solo per la salute e il benessere del bambino, ma anche perché, da un punto di vista educativo, costituisce un importante momento di relazione, socializzazione e apprendimento.

COME SI PARTECIPA - I link, per assistere agli incontri, saranno inviati nei prossimi giorni direttamente alle referenti dei servizi che procederanno poi ad inoltrare ai genitori.

CALENDARIO INCONTRI “ALIMENTARSI PER CRESCERE”

Sabato 30 gennaio alle 11 - incontro per i genitori dei nidi d’infanzia “Stacciaburatta” e “Trovamici”;

Sabato 6 febbraio alle 10 - incontro per i genitori del nido d’infanzia “Melograno” e del Centro “Zerosei”;

Sabato 6 febbraio alle 11.15 - incontro per i genitori dei nidi d’infanzia “Casa dei canguri” e “Piccolo Mondo”.

CONTATTI - Per mettersi in contatto con la nutrizionista, i genitori delle bambine e dei bambini che frentano i servizi educativi comunali, possono utilizzare il link https://www.empoli.gov.it/sportello-nutrizionista-susanna-agnello sul sito del Comune e visualizzare il video di presentazione della specialista, oppure inviare una email all’indirizzo nutrizionistacomuneempoli@mynutritional.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa