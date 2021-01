Palazzo comunale ed ex Macelli di Dicomano, dal Ministero dell'Interno 800mila euro

Ammonta complessivamente a quasi 800.000 euro il finanziamento che il Comune di Dicomano ha ricevuto dal Ministero dell'Interno per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza. Sono stati assegnati 668.503 euro e 129.138 euro rispettivamente per la progettazione dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del palazzo comunale e degli ex macelli.

Nei tempi previsti dal decreto ministeriale verrà espletata la gara per l'affidamento della progettazione dell'intervento sul palazzo comunale. “Per quanto riguarda il recupero degli Ex Macelli, l'Amministrazione comunale - sottolinea il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore - aggiungerà ulteriori risorse, ossia risorse comunali, per procedere alla gara di progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva della previsione di un teatro. Da una valutazione più approfondita dei nostri tecnici è emersa la possibilità di ampliare i volumi esistenti negli ex Macelli - continua il sindaco - e vogliamo coglierla per prevedere la realizzazione di un teatro e così aumentare le opportunità culturali per i nostri cittadini”.

Fonte: Ufficio Stampa Comune Dicomano