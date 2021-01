Scatola con cocaina nel giardino condominiale, indagini a Firenze

A Rifredi sono stati sequestrati dalla polizia circa tre etti e mezzo di cocaina in un giardino condominiale alla periferia Nord di Firenze, in via Matteucci. La droga, divisa in 14 involucri, si trovava in una piccola scatola abbandonata nei pressi di una siepe. A richiedere l'intervento degli agenti è stato un residente del palazzo. Secondo le testimonianze di alcuni condomini, la scatola si sarebbe trovava nel giardino da circa un mese. Sull'episodio sono in corso indagini da parte dei poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile della questura.