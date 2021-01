Sorpreso con 40 grammi di cocaina, arrestato

Un pusher è stato arrestato in flagranza in zona Bonascola, a Carrara. L'uomo era alla guida di un motorino e non si è fermato all'alt della polizia, da lì è nato un inseguimento. Il fuggiasco ha gettato a terra due dosi di cocaina, raccolte poi dalla polizia.

Il mezzo è stato bloccato e perquisito. Gli agenti hanno scoperto che proveniva dall'appartamento di un pluripregiudicato per traffico di droga proprio a Bonascola. Raggiunta la casa, è iniziata un'altra perquisizione: sono stati scoperti molti narcotici e un kit per 'confezionare' lo spaccio. In totale sono stati sequestrati 40 grammi di cocaina.

Il pusher è stato pertanto arrestato in flagranza per la detenzione a fini di spaccio della cocaina vincolata a sequestro, mentre invece il proprietario di casa è stato denunciato.