Sostegni: "Approfondimenti su centri disabili neuropsichici dell'Asl Centro"

Il nodo degli indennizzi ai centri per disabili neuropsichici intellettivi e relazioni per il periodo di lockdown della scorsa primavera sarà “affrontato e approfondito in commissione Sanità” del Consiglio regionale. Lo rende noto lo stesso presidente Enrico Sostegni (Pd) che intende “convocare le parti con urgenza”. “Ascolterò tutti i punti di vista. Il tema è molto delicato e deve essere affrontato avendo a disposizione il quadro completo” afferma Sostegni dopo aver letto la nota diramata da numerose associazioni che lamentano disagi nell’erogazione degli indennizzi e mancato rinnovo degli accordi sulle prestazioni riabilitative per disabili gravi e gravissimi.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa