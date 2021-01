Ticket sanitari non pagati per 2mila euro, sanzionati dalla Finanza

In un periodo come quello attuale, caratterizzato da una forte contrazione delle risorse disponibili particolare attenzione va posta sulle modalità con cui le risorse pubbliche, a vario titolo erogate, vengono impiegate in concreto dalla collettività.

In tale contesto dagli ultimi mirati controlli rivolti nei confronti di target specificatamente selezionati a seguito dell’utilizzo delle diverse banche dati in uso, i Finanzieri sono riusciti ad individuare tre soggetti residenti nella Val di Chiana (un Italiano e due di etnia Bulgara) risultati aver indebitamente omesso il pagamento complessivo di oltre 2 mila euro di ticket sanitari dovuti al SSN per prestazioni sanitarie ricevute.

L’operato dei militari delle Fiamme Gialle ha consentito il recupero delle somme dovute dai trasgressori ai quali sono state camminate, peraltro, le previste sanzioni, ammontanti a circa 6 mila euro.

L’attenzione sulle modalità d’impiego delle risorse pubbliche costituisce una priorità nell’ambito della mission istituzionale della Guardia di Finanza quale Polizia economico-finanziaria a Tutela delle Entrate dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione.