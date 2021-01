Un kg di marijuana a casa e 15mila euro dallo spaccio: arrestato a San Casciano

Nel corso del pomeriggio di sabato, i carabinieri di San Casciano in Val di Pesa, nel corso del controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di spaccio un 27enne cittadino italiano. Lo stesso veniva fermato nel centro cittadino e trovato prima in possesso di una dose di marijuana.

Il nervoso atteggiamento dell’uomo, ha determinato i militari ad estendere la perquisizione anche presso l’abitazione dove si rinvenivano vari pacchi della medesima sostanza per il peso complessivo di un kg., vario materiale atto al confezionamento e più di 15mila euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio. Il fermato veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo fissato nella mattinata di oggi.