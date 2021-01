100 anni dalla nascita del Pci, videoconferenza del PD San Miniato

Il circolo del Partito Democratico di San Miniato nell’ambito della programmazione delle proprie iniziative pubbliche organizza per giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 21,15 una videoconferenza sulle origini del P.C.I.

Infatti il Professor Mario Caciagli terrà una lezione di storia dal titolo: “Livorno gennaio 1921. La nascita del Partito Comunista d’Italia”. Il relatore analizzerà le modalità con cui avvenne la scissione dal Partito Socialista, con la nascita del P.C.d’I e le motivazioni che la generarono, fra cui la rivoluzione d’Ottobre e la crisi del dopoguerra, passando in rassegna gli esponenti politici che ebbero un ruolo importante in questo avvenimento fino a parlare delle Tesi di Lione di Gramsci del 1926.

Le origini della nascita del più grande partito comunista dell’occidente compiono un secolo di storia e il circolo del P.D. ritiene opportuno che si conosca la genesi del PCI, per poter comprendere meglio anche il ruolo che il PCI ha avuto nella storia d’Italia. Quella di giovedì non vuole essere una commemorazione, ma una vera e propria lezione di storia.

Il relatore della conferenza, Prof. Mario Caciagli ha insegnato in diverse università italiane, professore emerito dell’Università di Firenze, dove è stato docente di Politica Comparata; accanto a studi politologici ha sempre coltivato interesse per la storia politica locale, non solo della Toscana e non solo dell’Italia, ed in particolare sui cambiamenti elettorali in Germania e in Spagna, dove proprio per questo due anni fa ha ricevuto una laurea honoris causa all’Università di Granada. Fra le tantissime pubblicazioni che ha curato vogliamo ricordare due recenti libri sulla storia locale, che hanno avuto successo “San Miniato 1944-1946: la nascita della democrazia repubblicana”, e “Addio alla provincia rossa. Origini, apogeo e declino di una cultura politica”.

Per chi volesse ascoltare la lezione di storia del prof. Mario Caciagli si può collegare (Giovedì 21 gennaio alle ore, 21.15) al seguente link: https://us02web.zoom.us/u/kbT9AODKZt; ID: 89923663702; Password: 4567.

La segreteria del circolo del P.D. di San Miniato

Fonte: Circolo PD San Miniato