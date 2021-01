Accusato di 'odio razziale', speaker radiofonico a processo

Guido Gheri, lo speaker dell'emittente di Scandicci Radio Studio 54, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di istigazione all'odio razziale per quanto espresso in alcune sue trasmissioni radiofoniche. Gheri risponderà delle accuse di diffamazione, per quanto affermato durante alcune trasmissioni, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, e di calunnia, per aver accusato due carabinieri di alcune irregolarità nell'esecuzione del sequestro preventivo dell'emittente Radio Studio 54, disposto nell'ambito dell'inchiesta su richiesta del pm Christine Von Borries titolare delle indagini.

La prima udienza è fissata per il 6 luglio prossimo.

