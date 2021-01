Aggredisce poliziotti e infermiere, denunciato e multato

Si è presentato ubriaco al centro di accoglienza 'Foresteria Pertini. Ha preteso di entrare senza averne titolo, ha aggredito un operatore ed è stato fermato dalla polizia. Un 30enne è stato protagonista di un caso a Firenze in via del Tagliamento alle 21 di ieri, lunedì 18 gennaio.

Portato in questura per accertamenti, ha aggredito gli agenti e poi ha colpito con una testata un infermiere del 118 intervenuto per sedarlo a causa del suo stato di forte agitazione. Per l'uomo, di origini gambiane, sono scattate una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una multa per ubriachezza.