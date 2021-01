Botte in negozio, nuovo processo per l'ex pugile condannato in appello per omicidio

Nikholas Berardi, ex pugile 24enne di origini brasiliane e residente a Pieve a Nievole, si scagliò contro un impiegato dell'autonoleggio 'Rossi Rent' di Santa Croce sull'Arno e fuggì rubando l'auto da egli stesso noleggiata, per questo che è finito di nuovo sotto processo.

Berardi era stato condannato in rito abbreviato anche in appello a 10 anni per omicidio preterintenzionale, il processo è ora in attesa dell’udienza in Cassazione, per la morte del 70enne Antonio Rossi. Berardi colpì Rossi con un pugno il 23 agosto del 2018, un colpo dal quale la vittima non si riprese mai, fino a perdere la vita nell'aprile del 2019.

Un dipendente dell'autonoleggio tentò di aiutare Antonio Rossi e difenderlo dall'ex pugile, ma questi si scagliò anche contro di lui sottraendo l'auto a noleggio, per poi fuggire verso Altopascio, dove fu poi arrestato dopo 10 ore dai carabinieri. Ieri mattina, 18 gennaio, si è discussa la vicenda delle lesioni personali e del furto dell'auto presso il tribunale di Pisa, per cui sono stati chiesti due anni.