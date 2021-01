Casa a Livorno è 'piazza di spaccio', 5 denunce

In un appartamento di Livorno, in via Giordano Bruno, avevano sistemato la loro base di spaccio di droga e si erano attrezzati con una telecamera per controllare gli accessi. In cinque, un italiano e quattro stranieri, di cui tre irregolari, sono stati denunciati dalla polizia di Livorno per spaccio di stupefacenti in concorso.

Emesso dal questore l'ordine di espulsione dall'Italia entro 7 giorni per i tre irregolari. Nel controllo nell'abitazione, dove sono stati sorpresi i cinque uomini, gli agenti delle volanti hanno effettuato una perquisizione che ha permesso di sequestrare circa 25 grammi di cocaina, sostanza per il taglio di stupefacente con annesso materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, una telecamera di videosorveglianza utilizzata secondo la polizia per monitorare gli ingressi nello stabile degli acquirenti e dell'eventuale arrivo delle forze dell'ordine, oltre 3.000 euro suddivisi in banconote di vario taglio, armi da taglio e uno spray anti-aggressione.