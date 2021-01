Cento anni di Pci, a Livorno le celebrazioni per l'anniversario

Una giornata intensa per celebrare il centesimo anniversario della fondazione del Partito comunista d’Italia, sorto al Teatro San Marco di Livorno il 21 gennaio 1921 dopo che la frazione comunista era uscita dal Goldoni, dove era in corso il congresso socialista, cantando l’Internazionale. Il Partito comunista d’Italia, nel giugno 1943, cambiò il nome in Partito comunista italiano ed è il Partito, ricostituito nel giugno 2016, che è stato di Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Luigi Longo, Enrico Berlinguer.

Dopodomani, giovedì 21 gennaio 2021, le federazioni livornese e toscana del Pci, in collaborazione con il livello nazionale del Partito, terranno una serie di iniziative che coinvolgeranno la città di Livorno.

A partire dalle ore 9, presso il Teatro San Marco in via Borra, si terrà un “presidio permanente” che si protrarrà fino attorno alle 18,30. Militanti e simpatizzanti del Pci saranno presenti, senza soluzione di continuità, per tenere alta la bandiera rossa con la falce, il martello, il tricolore e il tricolore con la scritta Pci.

Il programma prevede che alle 10 una delegazione del ricostituito Pci si recherà al cimitero dei Lupi per portare un saluto ai “compagni storici” e di riflesso a tutti i militanti del Partito comunista italiano.

Alle 12, di fronte al San Marco, si svolgerà poi una conferenza stampa per evidenziare l’importanza della giornata e il ruolo del Partito nella storia d’Italia. Vi prenderanno parte Patrizio Andreoli della segreteria nazionale, il segretario toscano Marco Barzanti e il segretario livornese Luigi Moggia. In caso di pioggia l’incontro con i giornalisti si svolgerà, alla stessa ora, nei locali della federazione provinciale di piazza Unità d’Italia 8 a Livorno.

Alle 17,15, inoltre, davanti al teatro San Marco, si svolgerà una manifestazione con la deposizione di una corona d’alloro alla targa che ricorda la nascita del Partito. Assieme alla corona sarà posta anche la bandiera del rinato Pci, che è la medesima del Pci storico, avendone il ricostituito Partito comunista italiano rilevato il nome e il simbolo.

A partire dalle 18,45, sulle pagine Facebook del Pci nazionale, del Pci toscano e della federazione livornese del partito, nonché sui canali Youtube del partito, sarà infine trasmesso in videoconferenza il dibattito-convegno “Cent’anni di noi” dedicato alla storia e all’attualità del Partito comunista italiano.

Dopo i saluti del segretario regionale Marco Barzanti, interverranno lo storico Alexander Hobel che è anche responsabile del dipartimento Cultura della segreteria nazionale del Pci, e l’economista Vladimiro Giacché, presidente del Centro Europa Ricerche. Il segretario nazionale del Pci, Mauro Alboresi, svolgerà le conclusioni. A moderare il dibattito è stato chiamato il giornalista Marco Ceccarini.

La Federazione Fiorentina a Livorno

Cento anni fa nasceva il Partito Comunista d'Italia (dal 1943 in poi Partito Comunista Italiano). Lottando per l'emancipazione delle classi lavoratrici e contro il fascismo il PCI si è dimostrato centrale nella difesa dei diritti e nella loro conquista per una gran parte della storia politica italiana, rappresentando i bisogni delle masse lavoratrici, contrastando le spinte reazionarie provenienti dagli ambienti post-fascisti, a difesa dello spirito della democrazia. Nell’Italia di oggi il centenario della fondazione del PCI diventa importante non solo per ricordare la grande storia del nostro partito, ma anche per riaffermare la necessità e la volontà di proseguire la lotta in questa direzione. È sbagliato identificare questa celebrazione come un’operazione meramente nostalgica: il PCI è qui per affermare la sua presenza sulla scena politica italiana, ripartendo dalle nostre basi ideologiche per una trasformazione socialista dell’Italia, che passa in primo luogo dall’attuazione della nostra carta fondamentale, la Costituzione Italiana.

Noi ragazzi e ragazze della Federazione Fiorentina della FGCI, noi uomini e donne della Federazione Fiorentina del PCI, al torpore che annichilisce ormai da tempo le generazioni giovanili, all’individualismo e all’evasione che soffocano i nostri coetanei, al distacco dalla politica di tanti lavoratori e lavoratrici, rispondiamo con una presenza e una partecipazione attiva alla commemorazione di questo anniversario. Oggi più che mai pensiamo che il PCI sia in grado di dare una risposta concreta ai bisogni dei ceti popolari giovanili nella costruzione del loro futuro, agli uomini e alle donne che lavorano o che il lavoro non ce l'hanno.

Per questo saremo a Livorno giovedì 21 gennaio alle 17.15, di fronte al Teatro San Marco, per ricordare il 100° anniversario della fondazione del Partito Comunista d'Italia, insieme ai compagni e alle compagne del PCI di tutta la Toscana.

"Veniamo da lontano, andiamo lontano" (Palmiro Togliatti).

PCI - FGCI

Federazione Fiorentina