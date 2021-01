Comitato Capraia sull'ufficio postale: "Che fine hanno fatto le nostre firme?"

“Che fine hanno fatto le nostre firme?” La domanda sorge spontanea, dopo che il Comitato Cittadino Capraia ha coinvolto la popolazione in una petizione per il ripristino di orario dell'ufficio Postale locale, consegnato le firme a Poste Italiane, aver interagito con i preposti e dopo che questo ha portato l'amministrazione Comunale e non solo a fare da eco, ci si domanda che fine abbiano fatto suddette firme.

La consegna della petizione è avvenuta con successo, Poste Italiane ne ha preso atto e ha fatto sapere al Comitato che la situazione resta in stallo nel rispetto delle misure contenitive in vigore, chiaro che il disagio e il disservizio restano immutati e resta l'amaro in bocca per gli sforzi fatti.

Ma non tutto è perduto, nonostante chi di dovere non si sbilanci, i cittadini si augurano che entro breve la faccenda si possa risolvere nel modo che tutti si auspicano e che le innumerevoli firme raccolte facciano il loro dovere, la risonanza mediatica è stata forte, la stessa amministrazione comunale è intervenuta con comunicati stampa in merito, cercando di dare seguito all'azione principiata dal Comitato, così come anche la forza politica locale si è fatta avanti per portare avanti le trattative.

Non resta che aspettare buone nuove, sperando che le centinaia di voci capraine non restino inascoltate.

Fonte: Comitato Cittadino Capraia