Consiglio comunale Empoli, all'ordine del giorno due cittadinanze onorarie

È stata convocata la prossima seduta del Consiglio Comunale di Empoli per giovedì 21 gennaio 2021, non in presenza ma su piattaforma digitale. Il Consiglio Comunale inizierà alle 18 con proseguimento alle 21 dopo la pausa per la cena.

La modalità telematica si svolgerà su piattaforma digitale ZOOM e, come tutte le altre sedute in questa modalità, sarà possibile seguirla in diretta streaming dal profilo facebook del Comune di Empoli. La seduta sarà presieduta da Alessio Mantellassi.

Di seguito i punti all’ordine del giorno.

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a ristrutturazione Centro Diurno Cerbaiola.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a barriera Ponte De Gasperi tra Empoli e Spicchio – Sovigliana.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Lega Salvini Empoli, relativa a furto e danneggiamento della stazione per tamponi “drive through” allestita presso Via Giuntini angolo Via Pratella.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a condizioni case popolari di Via Del Pozzo, Avane.

6.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a lavori per installazione della fibra ottica su molte strade comunali.

7.Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 7 del 16/07/2020. Approvazione.

8.Conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre.

9.Conferimento della cittadinanza onoraria al Magistrato Nicola Gratteri.

10.Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina provvisoria.

11.Intervento codice 09ir775/g1/c “ripristino officiosità idraulica nei corsi d’acqua del bacino Medio Valdarno: regolarizzazione e ringrosso del rilevato arginale sinistro del fiume Arno in Comune di Empoli”. Presa d’atto dell’ord. Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 131 del 12.11.2020 di approvazione ed autorizzazione del progetto definitivo, con contestuale variante agli strumenti urbanistici del Comune di Empoli e dichiarazione di pubblica utilità.

12.Rinnovo della convenzione tra la Città Metropolitana di Firenze ed il Comune di Empoli per il “Servizio di assistenza tecnica al Comune di Empoli in materia di Vas, ai sensi della L.R.T. 10/2010 e del d.lgs. n. 152/06”. Approvazione schema di convenzione.

13.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a buoni sotto casa: ‘Compra a Empoli’. Introduzione di voucher spendibili all'interno del Comune al fine di rilanciarne l'economia del territorio.

14.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a realizzazione area fitness nei parchi pubblici, superando gli attuali “percorsi vita”.

15.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a destinazione fondi luminarie per aiutare il commercio, buoni spesa e fondo allagamenti del 17/11/2019.

16.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a restauro tabernacoli e valorizzazione storia ebraica.

17.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a consegne mascherine.

18.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a richiesta spazzamento aggiunto nel primo tratto di Via Dainelli.

19.Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativo a Regionalismo Differenziato.

20.Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune - interventi per garantire il diritto all'abitare a fronte dell'emergenza economica e sociale e proroga degli sfratti.

21.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico e Questa è Empoli - Il ciclo non è un lusso.

22.Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativo a emergenza abitativa.

23.Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativo a richiesta di adesione dell’Italia al trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW).