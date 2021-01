Entro primavera Centria Reti Gas completa la metanizzazione del versante Val di Pesa

Inizio a metà febbraio e conclusione entro maggio 2021 per i lavori di Centria Reti Gas con cui sarà estesa la rete del metano alla zona compresa tra San Michele a Torri, San Vincenzo a Torri e Cerbaia. Con la realizzazione dell’intervento si concluderà la metanizzazione del versante della Val di Pesa del territorio collinare di Scandicci. La novità riguarda circa 40 utenze, in prevalenza famiglie oltre ad alcune strutture ricettive dell’area; si tratta quasi esclusivamente di abitazioni indipendenti, assieme ad un piccolo condominio adiacente al fiume Pesa nel tratto tra Cerbaia e San Vincenzo a Torri.

“Con questo intervento manteniamo un impegno preso con i cittadini. E’ una buona notizia, soprattutto per le famiglie che abitano questa parte del territorio e per le aziende del settore ricettivo che fanno vivere le nostre colline con attività rispettose dell’ambiente – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – estendere i servizi più importanti anche alle zone al di fuori dei centri abitati è un obiettivo a cui lavoriamo con determinazione assieme alle società di gestione; la cura e l’attenzione al territorio la otteniamo anche grazie alla presenza di attività umane ben contestualizzate e consone ad ogni nostra zona, per questo motivo è giusto migliorare la qualità della vita di chi abita e lavora in queste aree”.

I lavori consistono nell’estensione della rete di gas naturale per circa 3000 metri, a partire dal lago delle Certane e lungo la direttrice della strada provinciale verso San Michele a Torri. Oltre a raggiungere le utenze attualmente non servite dal metano, l’intervento di estensione migliorerà la qualità della distribuzione del gas in tutte le colline di Scandicci. Centria fa sapere che nelle prossime settimane provvederà a contattare le famiglie e le aziende della zona interessate dall’ampliamento della rete gas.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa