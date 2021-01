In stato catatonico durante la messa, arrivano i soccorsi

Ha cominciato a comportarsi in modo strano in chiesa ed è stato necessario l'intervento di polizia e soccorsi. È avvenuto alle 9 di ieri, lunedì 18 gennaio, alla chiesa di San Torpè a Pisa, zona Bagni di Nerone.

Un giovane stava per ricevere l'ostia quando ha iniziato a sussurrare frasi sconnesse e preoccupanti, mettendo in allarme sacerdote e fedeli. Non aveva mostrato però alcun tipo di atteggiamento violento.

Il sacerdote ha insistito per colloquiare col giovane, per verificare se avesse bisogno di aiuto, ma per tutta risposta questi si è allontanato.

La polizia lo ha trovato vicino alla sua abitazione e ha cercato di instaurare con lui un dialogo, ma invano. Un'ambulanza è intervenuta e lo ha portato al pronto soccorso, il giovane era in stato catatonico.

I poliziotti hanno infine avvisato i parenti, che hanno confermato il disagio del congiunto, acuito dalle restrizioni imposte dal lockdown.