L'Use Computer Gross guarda già al match con Ozzano

Si è chiuso con una sconfitta il girone di andata dell'Use Computer Gross. Contro la Libertas Livorno la squadra di Marchini ha pagato un avvio pessimo ed un altro black-out nella frazione finale, arrivando così alla sconfitta. Un ko che chiude amaramente questa prima fase di campionato che comunque presenta un bilancio nel complesso positivo. I biancorossi, su sette partite giocate, ne hanno perse quattro e vinte tre, il tutto con quattro lontano dal Pala Sammontana. "A lvello di classifica il nostro è un bilancio che ci può stare - spiega coach Alessio Marchini - ma secondo me potevamo e potremo fare meglio su altri elementi. Alludo a quella che chiamo coesione, identità di squadra. Non tutti riusciamo ad esprimere il massimo e questo ci porta a far fatica. Il campionato poi non aiuta perchè è tutt'altro che facile e quindi dobbiamo indossare ben altri abiti se vogliamo fare dei passi in avanti restando fuori dalle ultime cinque posizioni che è poi il nostro obiettivo".

Si guarda quindi avanti. La squadra è tornata in palestra per preparare la partita di sabato prossimo in casa con Ozzano, squadra battuta all'andata ma che, nel frattempo, ha fatto grandi passi in avanti nonostante la sconfitta interna dell'ultimo turno con Firenze in casa. Una vittoria sarebbe il modo migliore per dimenticare Livorno ed iniziare al meglio la seconda metà di questo primo gironcino.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa