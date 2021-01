Nasce Carmignano in Azione, alla guida Stefano Micheloni

E’ stato ufficialmente costituito il comitato di Carmignano in Azione ovvero un primo nucleo di tesserati che fa riferimento al partito costituito dall’europarlamentare Carlo Calenda e dal senatore Matteo Richetti. A guidare il comitato di Carmignano in Azione c’è, in via transitoria, Stefano Micheloni membro della segreteria del comitato pratese di Azione. E fra i primi tesserati si annoverano un medico, un ingegnere, una casalinga, i proprietari di una nota azienda vinicola, una commerciante… e tanti altri si stanno avvicinando visto la grande novità rappresentata da questo partito che fa della coerenza, della professionalità e della meritocrazia i suoi punti focali in un’ottica liberale ed europeista.

“Siamo già operativi sul territorio di Carmignano e il nostro obiettivo è quello di presentare prima possibile il comitato nella sua interezza con coloro che vivono a Carmignano e ci metteranno la faccia anche per le prossime elezioni amministrative - dice Stefano Micheloni – Stiamo già raccogliendo idee e proposte per migliorare la qualità della vita dei carmignanesi e siamo pronti ad accogliere tutti coloro che vorranno darci una mano per raggiungere questo obiettivo. Presto, pandemia permettendo, faremo degli incontri sul territorio. Nel frattempo chi vuole aderire al nostro progetto può contattarci mandando un messaggio o tramite la nostra pagina Facebook Carmignano in Azione oppure scrivendo a pratoinazione@gmail.com”

"Ovviamente - conclude Stefano Micheloni - siamo pronti ad accogliere gli inviti e le proposte che ci arriveranno anche da tutti quei cittadini che pur non volendo iscriversi ad Azione, vorranno segnalare i problemi con cui si trovano a convivere tutti i giorni e che vorrebbero vedere risolti".

Fonte: Ufficio Stampa