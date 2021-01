Ospedale Castelfiorentino, Sostegni (Pd): "Da Fdi solo propaganda"

“Parlare di un pronto soccorso nel nuovo ospedale di Castelfiorentino è un argomento che può far presa e dare visibilità, ma dall’opposizione ci aspetteremmo meno propaganda e più conoscenza dei fatti e dei progetti, oltre che del territorio in cui si vive”.

Così Enrico Sostegni, consigliere regionale del Pd e presidente della Commissione sanità, commenta il sopralluogo fatto ieri da alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui il consigliere regionale Torselli, davanti al cantiere del Santa Verdiana di Castelfiorentino.

“E’ evidente infatti – prosegue Sostegni - che senza reparti ospedalieri come quelli di cardiologia e rianimazione un pronto soccorso sarebbe soprattutto pericoloso per la salute dei cittadini, oltre che uno spreco di tempo e di denaro, visto che per arrivare da Castelfiorentino al Pronto soccorso di Empoli un'automedica impiega adesso circa dodici minuti e un'ambulanza circa quindici.

“Ciò che serve, e che, come ha confermato il sindaco Alessio Falorni è previsto nel progetto in gara – conclude Sostegni – è un punto di Primo soccorso che insieme alla rete delle case della salute abbia la funzione di trattare i codici di gravità minore alleggerendo al contempo il Pronto soccorso di Empoli. Quello del Santa Verdiana è un progetto serio, che consentirà di sviluppare un modello di sanità territoriale efficiente, sostenibile ed integrato, al servizio delle reali esigenze dei cittadini e di un territorio complesso come l’Empolese Valdelsa”.