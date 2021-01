PalAramini inagibile, Galli e Picchielli (Lega): "Sopralluogo per verificare le criticità"

"Dopo mesi di lunga attesa - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - i campionati di Serie B di volley saranno finalmente ai nastri di partenza il prossimo fine settimana. Purtroppo l’Empoli Pallavolo si è ritrovato col palazzetto inutilizzabile, stante alcune evidenti infiltrazioni che hanno rovinato il parquet.

Fortunatamente in soccorso sono giunti la dirigente scolastica dell’Istituto Pontormo che ha messo a disposizione la palestra e la società Cascine Volley, la quale ha concesso i propri spazi per allenarsi al club cadetto.

Ci auguriamo che i lavori di ripristino dell’impianto di gioco si svolgano celermente per consentire alla compagine empolese di poter regolarmente disputare in casa le gare del mini girone di Serie B1. Monitoreremo l’evolversi del tutto, confidando che il Comune faccia fino in fondo la sua parte".