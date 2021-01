Non vanno a scuola e scappano in Svizzera, ritrovate ragazzine scomparse

Come tutte la mattine sono partite per andare a scuola, ma hanno deciso di marinarla e andare in Svizzera. Due tredicenni di Firenze hanno destato molta apprensione nelle loro famiglie nella giornata di ieri, lunedì 18 gennaio. Hanno lasciato casa come ogni giorno ma sono salite sul treno per il paese elvetico anziché andare alle medie.

Le due avrebbero spiegato di aver deciso di allontanarsi perché "stressate dalla scuola". I genitori si sono accorti della scomparsa solo nel pomeriggio. Il personale scolastico li ha avvisati al momento della prevista uscita da scuola. Le famiglie hanno dato l'allarme ai carabinieri e subito sono partite le ricerche.

Le due ragazzine sono state rintracciate grazie ai loro cellulari. In serata gli smartphone hanno agganciato delle celle telefoniche al confine con la Svizzera. La polizia svizzera, allertata dai carabinieri, le ha rintracciate su un treno che percorreva la tratta tra Chiasso e Lugano. I genitori le hanno raggiunte a Lugano nella notte.