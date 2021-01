Risorse per l'asilo volterrano Petrilli

È stato erogato un contributo di oltre 2600 euro per sostenere le attività della scuola d’infanzia paritaria privata di Volterra Savina Petrilli.

“La misura, – dichiara l’assessora all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti – che ha l’obiettivo di sostenere le attività della scuola di infanzia paritaria e di aiutare le famiglie che usufruiscono del servizio, assume, in questo momento storico così complesso, un valore ancora maggiore. Il provvedimento, è particolarmente importante sia per la fascia d’età interessata sia per il supporto che offre ai genitori che lavorano. Questo contributo – conclude Luti - sostiene le scuole paritarie che rivestono un ruolo importante nell’ambito della proposta formativa e che completano l’offerta pubblica nella fascia 3-6.”

Il provvedimento è stato reso possibile grazie ai contributi regionali disponibili per l'anno scolastico 2020/2021 per le scuole dell'infanzia paritarie private stabiliti sulla base dei criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n. 1279/2020.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa