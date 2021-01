Folgorato da una scossa sul lavoro, grave 30enne a Santa Croce

È stato colpito da una scarica elettrica mentre era in una azienda. Un 30enne è in gravi condizioni dopo un infortunio sul lavoro a Santa Croce sull'Arno, avvenuto in via del Trebbio Nord poco prima delle 12 di oggi, martedì 19 gennaio.

Il giovane, operaio alla manutenzione, stava lavorando al quadro elettrico quando è partita la scossa. Il 30enne è finito a terra ed è stato necessario l'arrivo dei soccorsi. L'automedica e l'ambulanza della Misericordia di Santa Croce sull'Arno sono intervenute subito e il giovane è stato portato in codice rosso a Empoli.

Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, che si sono occupati della messa in sicurezza dei luoghi. Presenti anche i carabinieri e l'Asl Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.