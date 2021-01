Minaccia il suicidio sulle scale di una chiesa, lo salva la polizia

Ha iniziato a piangere sulle scale di una chiesa di Siena e ha tirato fuori un coltello, minacciando il suicidio. Solo l'intervento della polizia lo ha calmato e salvato. Il fatto è avvenuto in centro nella serata di ieri, lunedì 18 gennaio.

Gli agenti hanno subito messo in atto un dispositivo di sicurezza idoneo a tutelare il ragazzo; due sono rimasti a dialogare con lui, riuscendo a stabilire un rapporto empatico per distrarlo, mentre altri due, dal retro delle scale sono riusciti lentamente ad avvicinarsi cogliendolo di sorpresa e disarmandolo.

Tranquillizzato, il giovane, illeso e solo scosso da una situazione sentimentale difficile, è stato poi condotto presso Le Scotte con l'ambulanza.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).