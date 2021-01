Auto usate online, in Toscana vince la Panda

Il 2020 si è concluso ed è tempo di bilanci, anche nel mondo dell’auto. Un anno iniziato non certo col piede giusto, dato che l’emergenza sanitaria ha messo in seria difficoltà il settore dell’automotive. Sono state numerose le contromisure attuate dal Governo per contenere il rischio di contagio dal coronavirus. Queste limitazioni però hanno avuto delle conseguenze: con il lockdown e la quarantena sono calati drasticamente gli acquisti di vetture, sia offline sia online. Nei mesi successivi la situazione è migliorata, ma con la seconda ondata e con l’avvento delle zone colorate in Italia, il mercato è di nuovo crollato.

Sono stati 2.673.624 i passaggi di proprietà in questo 2020, più del 20% di questi avvenuti nel Centro Italia. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha stilato la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum. L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che in questi 12 mesi hanno fatto più vendite in rete nell’Italia centrale, precisamente nel Lazio, nelle Marche, in Toscana e in Umbria.

Vince Panda, smart trionfa nel Lazio

Vince sempre Fiat Panda. La famosissima vettura italiana è al primo posto tra le auto usate più vendute nel 2020 nel Centro Italia, vincendo la classifica in Toscana e in Umbria. Nelle Marche Panda è seconda, battuta da Volkswagen Golf, nel Lazio invece la celebre utilitaria italiana è dietro a smart fortwo, amatissima nella Capitale. Al secondo posto in questa zona d’Italia Fiat 500, dove è sul podio in tutte le regioni tranne che nelle Marche. Chiude il podio la Golf. smart, nonostante i grandi risultati nel Lazio, è solo quarta nella classifica generale, mentre la top five è chiusa da Jeep Renegade. Degni di nota i risultati tra le auto usate in Toscana di Volkswagen Polo e di Mercedes Classe A in Umbria.

Utilitarie davanti, bene le station wagon

Parlando di tipologie di vetture le più amate dagli italiani, anche nel Centro Italia, si confermano le utilitarie. Questa tipologia è stata scelta nel 2020 dal 32% dei clienti, in aumento rispetto al 2019 e con punte del 35% nel Lazio. Al secondo posto i SUV con il 19%, grazie anche agli ottimi risultati registrati in Toscana e Umbria. Chiudono il podio le berline con il 16%, amatissime nelle Marche ma in grande calo nel Lazio. Fuori dal podio le station wagon che battono i crossover (vendutissimi in Umbria) e le monovolume di un nulla. Dati risicati per cabrio, coupé, spider e multispazio.

Diesel ancora sopra il 60%, male l’ibrido

Per ultimo vediamo le alimentazioni. Nonostante la grande crisi mondiale, è stato ancora un ottimo anno per il diesel, che ha registrato buoni numeri nell’Italia centrale anche se in calo di due punti percentuali. Il gasolio tiene ancora oltre il 60% delle vendite online in tutte le regioni tranne nel Lazio dove si ferma al 58%. Di contro il benzina arriva a poco sopra il 26% di media, e fatica ad imporsi in Umbria, fermo al 20%. GPL al 5%, metano circa al 4% ma degno di nota il 9% delle vendite nelle Marche. Ancora irrisori i risultati di ibrido ed elettrico.

Fonte: Ufficio stampa