Cava Fornace, Noferi (M5S): "Assordante il silenzio della Regione Toscana"

Silvia Noferi consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle chiede lumi alla Regione Toscana sulle mozioni del 2017 e del 2018 e sulle (non) risposte fornite alle amministrazioni di Forte dei Marmi e Pietrasanta riguardanti la discarica di Casa Fornaci.

“Nel cuore della Toscana, nello scenario suggestivo delle famose spiagge della Versilia incastonate fra l'azzurro del mar Tirreno e il bianco delle Alpi Apuane c'è sotto terra qualche segreto da nascondere?”

Questo l'interrogativo che si pone la Consigliera Regionale del Movimento Cinque Stelle Silvia Noferi.

La Cava Fornace ex Cava Viti, nata come discarica di residui di marmo e granito è oggi una ferita aperta. Una grande foiba che ingoia da anni oltre alla marmettola scarti con amianto; peraltro in una zona fortemente antropizzata dato che siamo a pochi passi da Massa, Marina di Massa, Marina dei Ronchi, Cinquale, Querceta e Forte dei Marmi e dall'area di grande rilevanza ambientale di Lago di Porta.

“Non abbiamo certezze su quali siano i progetti futuri della Toscana su questa pericolosissima discarica – dichiara Silvia Noferi – ne se è intenzione dell’attuale Giunta Regionale onorare le indicazioni espresse dal Consiglio

Regionale con le mozioni n. 1079/2017 e n.1311/2018 che escludevano l'una l’ampliamento della discarica fino a 98 metri e l'altra l'attivazione della Valutazione di Impatto Ambientale.

Non è chiaro – prosegue Noferi - se l'attuale governo toscano considera decadute quelle mozioni ne si hanno notizie se le comunicazioni di reato fatte da Arpat alla Procura di Lucca e presso il Tribunale di Massa nel 2018 sono state archiviate.

Cosa ha risposto - conclude - la Regione Toscana alla lettera del Sindaco di Pietrasanta del 2019 e dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Forte dei Marmi del 2020 che chiedevano lumi sulla vicenda?

Auspichiamo che la Regione Toscana provveda con celerità, stante la gravità della situazione, a sospendere i conferimenti in discarica e nello stesso tempo avvii la fase procedurale di rilascio ex post dell’Autorizzazione Ambientale Integrata.”





Silvia Noferi

Consigliera della Regione Toscana

Movimento 5 Stelle