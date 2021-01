Coronavirus Toscana, 443 nuovi positivi

I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 443 su 10.180 tamponi molecolari e 9.347 test rapidi. Lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sulla sua pagina Facebook. Il dato dei nuovi positivi è quasi raddoppiato rispetto a ieri (erano 241), a fronte di un sensibile aumento dei tamponi effettuati (erano 7.623). "Estendiamo la campagna di test e screening - ha scritto Giani nel suo post - in ogni istituto superiore della Toscana. Vogliamo garantire il mantenimento della scuola aperta in sicurezza per studenti, docenti e personale scolastico, continuando a essere responsabili e prudenti. Con il contributo di tutti possiamo farcela, forza Toscana!".