False raccolte fondi per la Caritas, segnalazioni anche a Pistoia

Un'altra segnalazione per la giornata di ieri di tentate truffe a nome della Caritas. Vi avevamo segnalato l'appello da Prato, adesso i tentativi sono giunti anche in zona a Pistoia. Ieri una donna ha fatto un giro per le strade di Pistoia chiedendo offerte per una raccolta fondi della Caritas. Questo il messaggio della Diocesi locale: "Informiamo che - oltre non essere attiva alcuna raccolta fondi "porta a porta" - la suddetta persona non ha niente a che fare con noi e che le iniziative della Caritas, che non seguono ovviamente queste modalità, sono sempre pubblicizzate e riscontrabili sui mezzi d'informazione e sui canali istituzionali della diocesi di Pistoia. Stiamo seguendo la vicenda e segnalato il problema alle forze dell'ordine".

Fonte: Diocesi di Pistoia