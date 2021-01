Falsa bomba legata sotto a un cestino dei rifiuti a Lucca. La polizia è intervenuta questa notte in piazza San Martino mettendo in sicurezza l'area assieme alla polizia municipale. Presenti anche i vigili del fuoco e un'ambulanza per eventuali necessità. Per fortuna nessuno si è fatto male: quando è stato disarticolato l'ordigno, al suo interno è stato scoperto che non vi erano cariche esplosive. Si indaga per scoprire i responsabili del gesto.