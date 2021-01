Farmaci scaduti e pile esauste, aumentano i punti di raccolta a Barberino Tavarnelle

Il Comune di Barberino Tavarnelle, in collaborazione con Alia Servizi Ambientali Spa, il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, incrementa i punti sul territorio disponibili per la raccolta dei farmaci scaduti e delle pile esauste. Il potenziamento dei luoghi di raccolta si pone l’obiettivo di migliorare il servizio ai fini di una più efficace differenziazione dei rifiuti. I punti spaziano in tutto il territorio di Barberino Tavarnelle, comprese le frazioni.

Per quanto riguarda l'ampliamento dei punti di raccolta, destinati ai farmaci scaduti, si segnalano gli appositi contenitori installati e presenti presso le farmacie di Barberino Val d'Elsa, San Donato in Poggio, Sambuca Val di Pesa, l'ambulatorio medico di Marcialla, l'area del parcheggio di Piazza Cresti, gli ambulatori del distretto socio-sanitario di via Benedetto Naldini e il punto antistante il negozio Coop in via Giorgio La pira a Tavarnelle Val di Pesa.

Anche per le pile esauste i punti attivi sono quelli delle farmacie, situate nelle frazioni, e di alcuni negozi distribuiti sul territorio di Barberino Tavarnelle. Farmaci scaduti e pile esauste possono essere conferiti anche presso l'ecostazione di Sambuca Val di Pesa, in località Pontenuovo, e l'ecofurgone.

L’elenco dettagliato dei punti di raccolta sarà disponibile on line, sul sito del Comune e sulla pagina Facebook attraverso la pubblicazione di un flyer informativo. Informazioni: 055 055 urp@barberinotavarnelle.it.