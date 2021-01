Geofor Patrimonio: il nuovo amministratore è Giuseppe Barsotti

Geofor Patrimonio, società nata dall'atto di scissione di Geofor Spa del 2005, comunica che l'assemblea dei soci dello scorso 17 dicembre ha nominato all'unanimità il dottor Giuseppe Barsotti nel ruolo di amministratore unico.

Barsotti sostituisce il precedente amministratore Antonio Colicelli, a cui va il ringraziamento dell'azienda.

Giuseppe Barsotti, esperto di economia (ha anche pubblicato un saggio sulla gestione aziendale) è un attento conoscitore del territorio e ha ricoperto ruoli importanti in molte realtà toscane: è stato, ad esempio, presidente dell'Unione Industriale Pisana, vicepresidente di Confindustria Toscana e consigliere della Camera di Commercio, solo per citare alcuni degli incarichi svolti.

Geofor Patrimonio, società interamente pubblica, detenuta da 22 Comuni della Provincia di Pisa, e proprietaria di reti, impianti e dotazioni immobiliari strumentali dove opera Geofor Spa, accoglie così il nuovo amministratore, a cui affida un nuovo percorso professionale.

«Mi cimenterò in questo nuovo incarico nel settore pubblico col massimo dell'impegno - ha dichiarato il neo amministratore - Il mondo del pubblico rappresenta per me una novità e sono consapevole delle responsabilità che comporta. Affronterò quindi questa nomina contando sulle esperienze precedentemente maturate, che mi permetteranno di intraprendere al meglio questo cammino professionale».

Fonte: Ufficio Stampa