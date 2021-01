Gruppo Consiliare Pd Cascina alla minoranza: "Abbandonare il campo non è mai una soluzione"

Strano modo quello della minoranza in consiglio di affrontare la dialettica politica.

A fronte di una discussione su un argomento apparentemente condiviso, c'è stato un vero e proprio esodo dalla sala consiliare. Il motivo? La pura e semplice libertà di opinione. L'esercizio legittimo del diritto di critica delle opinioni dell'altra parte, esercizio peraltro ampiamente utilizzato dalla stessa minoranza che non perde occasione per alzare i toni del dibattito, ha avuto come conseguenza l'abbandono della sala consiliare da parte delle minoranze.

Ribadiamo che le opinioni si discutono in sala consiliare, sede istituzionale e consona al confronto per quanto aspro e scomodo esso possa essere.

Condanniamo con forza ogni azione che svuoti il consiglio del proprio ruolo di luogo di scambio di idee fra le forze politiche e rivendichiamo il diritto di libertà di espressione e il diritto di critica. Abbandonare il campo non è mai una soluzione, rifiutare il confronto è segno di immaturità e di scarsa considerazione dell'altra parte.

Oppure, a pensar male, data l'ora tarda "più che 'l dolor potè 'l digiuno" visto che siamo in anno di celebrazioni dantesche!

Il Gruppo Consiliare PD