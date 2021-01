In un libro il coraggio due mamme tra Cerreto Guidi e il Veneto

Paolo Ciampi, giornalista e scrittore, domani 21 gennaio alle 18,30 incontra da remoto due mamme, che scrivono di vita.

Due madri, Giovanna Carboni di Cerreto Guidi e Camilla Tommasi, di Montemerlo vicino a Vo' (Padova) hanno annullato centinaia di chilometri di distanza, scrivendosi lettere. Non si conoscevano. Hanno condiviso il dolore senza fine della perdita di un figlio e il coraggio di riprendersi la vita.

È nato da una storia vera, il libro " Il filo sottile del coraggio" ( Maria Pacini Fazzi Editore) curato da Gaia Simonetti dell'Area Comunicazione Lega Pro. Il volume, che nasce per traguardi del cuore, in ricordo di Mauro e Niccolò, e che si puo' acquistare su Amazon, raccoglie le loro lettere dalla quarantena. Parlano dei preparativi del matrimonio della figlia di una mamma interrotti dal Covid-19, del fiore appena nato, della bellezza della vita.

La diretta delle loro testimonianze è possibile seguirla su: https://www.facebook.com/ilibridimompracem.it.

"Il coraggio è quel raggio di sole che si intravede quando il cielo sembra occupato interamente dalle nuvole. Il coraggio lo abbiamo fatto riaffiorare, scavando dentro di noi, e cerchiamo di donarlo". Dicono le mamme.

Dai proventi della vendita del diario delle mamme, in questi giorni, è stato supportato un progetto dedicato alla clownterapia con VIP Claun Ciofega, in ricordo di Francesco Conti, per strutture pediatriche nelle Marche, in particolare a Senigallia (Ancona).

Fonte: Ufficio stampa