Italia Viva, Kuzmanovic: "Nessuna ripercussione nella maggioranza di San Gimignano"

"Non c'è trasposizione con quanto accaduto a Roma. A San Gimignano c'è una maggioranza molto salda. Il lavoro di Italia Viva procederà come da programma all'interno del centrosinistra civico a sostegno della Giunta Marrucci“. Così commenta la consigliera Cecilia Bassi, aderente ad Italia Viva e consigliere comunale nel gruppo Centrosinistra civico.

“A San Gimignano il nostro lavoro procede nel solco del programma. Le dinamiche nazionali non hanno mai inciso con le dinamiche locali perché abbiamo sempre agito nell’interesse della nostra comunità. Quando abbiamo creato la coalizione del Centro Sinistra Civico, abbiamo voluto creare un’ampia inclusione della società civile, non abbiamo voluto fare una somma di sigle, ma la somma delle idee e delle migliori energie per dare un progetto credibile alla città.” Così conclude il capogruppo di maggioranza Sergio Kuzmanovic.

Fonte: Pd San Gimignano