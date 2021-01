Montespertoli, aiuti per 180 famiglie. Nuovi fondi a primavera

Si è da poco conclusa l'erogazione dei contributi del "Fondo Famiglie", una misura straordinaria messa in campo dal Comune di Montespertoli a sostegno delle famiglie in difficoltà dal punto di vista economico a causa della crisi dovuta all'emergenza sanitaria in corso.

Sono state infatti 181 le famiglie che nel periodo di apertura del bando, tra Novembre e Dicembre, hanno fatto richiesta ed ottenuto il contributo, per un importo complessivo di 36.200 euro, erogato direttamente sul conto corrente dei beneficiari.

La decisione era stata presa nel Consiglio Comunale dello scorso Novembre, con un'apposita variazione di bilancio e con un'organizzazione particolarmente efficace degli uffici comunali, che hanno riadattato le proprie priorità in modo da dare risposte alla cittadinanza nel più breve tempo possibile.

"La pandemia ci ha imposto un'urgenza fin da subito: dovevamo agire contro il perdurare di questo momento di incertezza economica che ha messo in crisi la nostra comunità - commenta il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini.

"Questa misura straordinaria ha aiutato circa 180 famiglie a far fronte alle esigenze di vita in questo momento difficile e possiamo annunciare fin da subito che questa misura sarà riattivata in primavera per dare ulteriore risposte a chi soffre per la crisi. È nostro dovere, come rappresentanti dei cittadini di Montespertoli, dare il massimo per dimostrare vicinanza e sostegno concreto alle persone e crediamo che questa misura possa andare nella giusta direzione" conclude.

Nei prossimi mesi la cittadinanza è dunque invitata a seguire le comunicazioni ufficiali dell'Amministrazione in vista della riapertura del bando, che sarà ulteriormente finanziato in caso di necessità.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa