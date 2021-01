Staffoli perde una delle sue anime: è scomparso Stefano Masi a 36 anni

Mercoledì 20 gennaio 2021 la cittadina di Staffoli si è svegliata con una delle peggiori notizie possibili: è scomparso all'improvviso Stefano Masi. Un malore se l'è portato via a soli 36 anni, compiuti a ottobre

L'ambulanza e l'automedica sono arrivate alle prime luci dell'alba nella sua abitazione ma per lui non c'è stato niente da fare. Staffoli è sbigottita, sconvolta. Masi lascia i genitori e un vuoto incolmabile in tutta la Zona del Cuoio.

La frazione del Comune di Santa Croce sull'Arno ha perso una delle sue anime più attive e ben volute dalla cittadina.

Masi era un grande appassionato di calcio e da sempre era vicino alla squadra Amatori Staffoli: nei giorni scorsi ha partecipato a una diretta social fatta appositamente dalla squadra in questo lockdown.

Era un buono Stefano Masi, una persona portata a fare del bene, come testimonia la sua lunga militanza nella Pubblica Assistenza santacrocese. Appena partita l'emergenza Coronavirus, si era armato di pazienza e ingegno e aveva iniziato a fabbricare mascherine in tessuto non tessuto.

Staffolese doc, viveva nella sua Valgrande, proprio a guardia dell'entrata della frazione. Era molti incline a trovate spiritose come la sedia di legno, ha partecipato a molte edizioni della Festa Medievale, è stato all'interno dell'Avis, ha contribuito alla crescita del Memorial Matteo Gronchi: Masi più che vivere a Staffoli, era Staffoli.

Era molto conosciuto anche in campo artistico, dato che per molto tempo ha lavorato come impresario portando a grandi livelli band come i Pianeta Zero o la cover band di Jovanotti.

Era anche un grande amico della XMediaGroup, sempre disponibile in special modo per Radio Lady. La nostra redazione si stringe attorno alla famiglia Masi e le rivolge le più sincere condoglianze.

Gianmarco Lotti