Smaltimento rifiuti terza corsia A1, Cassazione annulla 17 assoluzioni

Annullata dalla Cassazione la sentenza di primo grado che aveva assolto i 17 gli imputati nel processo relativo a presunte irregolarità nello smaltimento delle terre di scavo prodotte dai cantieri per la terza corsia dell'autostrada A1 tra Firenze e Bologna. La Corte ha accolto un ricorso 'per saltum' presentato dalla procura di Firenze. Si tornerà quindi in aula per un nuovo processo in Corte di appello. I reati contestati sono traffico illecito di rifiuti e gestione di discariche abusive e altri reati ambientali. Tra gli imputati anche manager di autostrade e imprenditori. Tra le accuse principali l'uso di materiale di scavo non trattarlo come rifiuto.