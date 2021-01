A Pontedera i carabinieri hanno tratto in arresto un 25enne per droga. I militari del Norm assieme ai colleghi della stazione di Pontedera hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva quasi 1 grammo di hashish ad una persona. Una volta sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di altri 9 grammi della medesima sostanza. Arrestato, è stato trasferito agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato stamani con rito direttissimo.